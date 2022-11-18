В «Укренерго» відповіли щодо повного чи часткового знеструмлення країни

В українських Telegram-каналах сьогодні, 17 листопада, почали з'являтися повідомлення від імені "Укренерго" про те, що деякі області України нібито чекає на "повне або часткове знеструмлення". Проте в компанії таких заяв не робили.

Про це повідомляє НАК "Укренерго".

"У сумнівних Telegram-каналах використовується логотип компанії "Укренерго" для поширення фейкової інформації, зокрема щодо повного чи часткового знеструмлення країни", — йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" заявили, що не робили жодних таких заяв. Дана інформація не відповідає дійсності.

"Це один з можливих "вкидів" для того, щоб посіяти паніку серед українського населення, використовуючи при цьому логотип "Укренерго" для вашої довіри", — підкреслили енергетики.

Також вони радять перевіряйти інформацію з Telegram-каналів та інших соцмереж на офіційних комунікаційних сторінках "Укренерго".

По материалам: Подробности