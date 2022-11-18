В Україні зросте розмір аліментів: коли і що зміниться
В Україні з 1 грудня зростуть виплати на утримання дітей, тобто аліменти. Вони, як і більшість соціальних виплат, залежать від суми прожиткового мінімуму, який перераховується двічі на рік.
Аліменти за рішенням суду та виконавчої служби мають бути у розмірі на одну дитину − однієї чверті, на двох дітей − однієї третини, на трьох і більше дітей − половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.
Крім того є гарантований мінімум, який стягувач отримає з боржника (навіть якщо він безробітний). Він становить не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку до досягнення повноліття (або до досягнення 23 років у випадках, коли дитина потребує матеріальної допомоги у зв'язку з непрацездатністю чи навчанням).
Наразі мінімальний гарантований розмір аліментів з 1 липня 2022 року по кінець листопада становить:
- для дітей віком до 6 років – 1100,50 грн (прожитковий мінімум 2201 грн х 50 %);
- для дітей віком від 6 до 18 років – 1372,00 грн (прожитковий мінімум 2744 грн х 50 %).
З 1 грудня аліменти зростуть на:
- для дітей віком до 6 років – 1136 грн (прожитковий мінімум 2 272 грн х 50 %);
- для дітей віком від 6 до 18 років – (1 416,5 грн прожитковий мінімум 2 833 грн х 50 %).
Варто знати, що зміни грошових надходжень відбуваються автоматично, без звернень до органів державної виконавчої служби.
Як стягнути аліменти з боржника
Один з батьків, з якими проживають діти, може подати заяву до суду щодо стягнення аліментів. Зразок позовної заяви можна знайти в інтернеті, наприклад тут, або попросити в самій інстанції.
Крім того ви маєте подати копії таких документів:
- копія свідоцтва про укладення шлюбу (за наявності),
- копія рішення суду про розірвання шлюбу (за наявності),
- копія свідоцтва про народження дитини (дітей),
- довідка про склад сім’ї (за наявності),
- копія паспорту,
- копія облікової картки платника податків,
- копія позовної заяви разом з доданими документами для відповідача,
- копія паспорта і облікової картки платника податків боржника (за наявності).
Дочекайтесь рішення суду, копію якого ви можете отримати в суді (де подавали заяву), а боржник — на пошту за вказаним місцем проживання (прописки). Також ви можете відстежувати за номером провадження, чи є рішення, на спеціальному сайті.
Копії документів бажано подати в двох примірниках, позаяк деякі з них надаються боржнику разом з копією позовної заяви.
Коли на руках буде рішення, позивач може звернутися до виконавчої служби, написати заяву (зразок ви знайдете в установі), прикріпивши до неї рішення суду, отримане там.
Далі виконавча служба проводить збір інформації, роблячи запити щодо боржника у міграційну службу, фіскальну службу, з'ясовує місце працевлаштування боржника, його доходи, володіння нерухомим майном, транспортними засобами, інформацію про стан банківських рахунків.
Виходячи з цієї інформації, визначається сума щомісячних виплат, які мають бути зараховані до 10-го числа кожного наступного місяця.
По материалам: Подробности