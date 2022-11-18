В Україні зросте розмір аліментів: коли і що зміниться

В Україні з 1 грудня зростуть виплати на утримання дітей, тобто аліменти. Вони, як і більшість соціальних виплат, залежать від суми прожиткового мінімуму, який перераховується двічі на рік.

Аліменти за рішенням суду та виконавчої служби мають бути у розмірі на одну дитину − однієї чверті, на двох дітей − однієї третини, на трьох і більше дітей − половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

Крім того є гарантований мінімум, який стягувач отримає з боржника (навіть якщо він безробітний). Він становить не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку до досягнення повноліття (або до досягнення 23 років у випадках, коли дитина потребує матеріальної допомоги у зв'язку з непрацездатністю чи навчанням).

Наразі мінімальний гарантований розмір аліментів з 1 липня 2022 року по кінець листопада становить:

для дітей віком до 6 років – 1100,50 грн (прожитковий мінімум 2201 грн х 50 %);

для дітей віком від 6 до 18 років – 1372,00 грн (прожитковий мінімум 2744 грн х 50 %).

З 1 грудня аліменти зростуть на:

для дітей віком до 6 років – 1136 грн (прожитковий мінімум 2 272 грн х 50 %);

для дітей віком від 6 до 18 років – (1 416,5 грн прожитковий мінімум 2 833 грн х 50 %).

Варто знати, що зміни грошових надходжень відбуваються автоматично, без звернень до органів державної виконавчої служби.

Як стягнути аліменти з боржника

Один з батьків, з якими проживають діти, може подати заяву до суду щодо стягнення аліментів. Зразок позовної заяви можна знайти в інтернеті, наприклад тут, або попросити в самій інстанції.

Крім того ви маєте подати копії таких документів:

копія свідоцтва про укладення шлюбу (за наявності),

копія рішення суду про розірвання шлюбу (за наявності),

копія свідоцтва про народження дитини (дітей),

довідка про склад сім’ї (за наявності),

копія паспорту,

копія облікової картки платника податків,

копія позовної заяви разом з доданими документами для відповідача,

копія паспорта і облікової картки платника податків боржника (за наявності).

Дочекайтесь рішення суду, копію якого ви можете отримати в суді (де подавали заяву), а боржник — на пошту за вказаним місцем проживання (прописки). Також ви можете відстежувати за номером провадження, чи є рішення, на спеціальному сайті.

Копії документів бажано подати в двох примірниках, позаяк деякі з них надаються боржнику разом з копією позовної заяви.

Коли на руках буде рішення, позивач може звернутися до виконавчої служби, написати заяву (зразок ви знайдете в установі), прикріпивши до неї рішення суду, отримане там.

Далі виконавча служба проводить збір інформації, роблячи запити щодо боржника у міграційну службу, фіскальну службу, з'ясовує місце працевлаштування боржника, його доходи, володіння нерухомим майном, транспортними засобами, інформацію про стан банківських рахунків.

Виходячи з цієї інформації, визначається сума щомісячних виплат, які мають бути зараховані до 10-го числа кожного наступного місяця.

По материалам: Подробности