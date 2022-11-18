Общество

Аксьонов наказав будувати в Криму фортифікаційні споруди

Photo of Admin Admin Send an email 33 минуты agoОбновлено: 18 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Аксьонов наказав будувати в Криму фортифікаційні споруди

Ватажок окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на території українського півострова будують фортифікаційні споруди.

Совместная работа органов власти, министерства обороны рф и правоохранительных органов направлена на то, чтобы крымчане могли чувствовать себя спокойно.

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За словами Аксьонова, основні заходи безпеки Криму мають бути досягнуті за рахунок заходів, які виконуються насамперед на території окупованої Херсонщини.

Росіяни вже почали рити окопи у північній частині тимчасово окупованого Криму. У мережі оприлюднили супутникові знімки.

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі вважає малоймовірним визволення Криму воєнними методами.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 33 минуты agoОбновлено: 18 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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