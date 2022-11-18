Аксьонов наказав будувати в Криму фортифікаційні споруди

Ватажок окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на території українського півострова будують фортифікаційні споруди.

Совместная работа органов власти, министерства обороны рф и правоохранительных органов направлена на то, чтобы крымчане могли чувствовать себя спокойно.

За словами Аксьонова, основні заходи безпеки Криму мають бути досягнуті за рахунок заходів, які виконуються насамперед на території окупованої Херсонщини.

Росіяни вже почали рити окопи у північній частині тимчасово окупованого Криму. У мережі оприлюднили супутникові знімки.

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі вважає малоймовірним визволення Криму воєнними методами.

По материалам: Подробности