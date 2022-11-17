У Києві очікується сильний снігопад: погода на 18 листопада

У Київській області та в столиці завтра, 18 листопада, очікується подальше погіршення погодних умов. У регіоні пройде снігопад, на дорогах ожеледиця. Оголошено рівень небезпеки — I, жовтий.

Про це повідомляє Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

"Залиште авто вдома: синоптики прогнозують завтра сильний снігопад", — ідеться у повідомленні.

За даними синоптиків, сніг розпочнеться завтра пообіді, посилиться увечері й триватиме до середини дня суботи.

"Будь ласка, не створюйте затори. Адже у них також стоїть снігоприбиральна техніка й авто спецслужб. Подбайте також про паркування: не залишайте автівки на узбіччях вулиць та доріг, аби дорожники могли долати наслідки опадів", — додали у КМДА.

Також київська влада нагадує пішоходам про світловідбивні елементи на одязі.

По материалам: Подробности