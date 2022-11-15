Общество

Вперше з початку війни до Миколаєва прибув пасажирський поїзд

Photo of Admin Admin Send an email 48 минут agoОбновлено: 15 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Вперше з початку війни до Миколаєва прибув пасажирський поїзд

Вперше з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну "Укрзалізниця" запустила пасажирський поїзд до Миколаєва. Про це повідомляє УЗ в Telegram.

Компанія одержала дозвіл на перевезення від Миколаївської обласної адміністрації. Перший поїзд до Миколаєва вийшов 14 листопада з Києва. Потяг уже прибув до міста.

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Графік рейсу Київ — Миколаїв:

  • Поїзд курсуватиме парними числами зі столиці та непарними — з Миколаєва.
  • Зі столиці він вирушатиме о 22:14 і прибуватиме до Миколаїв о 07:15.
  • У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 22:09 та прибуватиме до Києва о 06:55.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 48 минут agoОбновлено: 15 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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Admin

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