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У Бородянці та Ірпені на руїнах з’явилися малюнки Бенксі (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 12 ноября, 2022
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У Бородянці та Ірпені на руїнах з'явилися малюнки Бенксі (фото)

Британський вуличний художник Бенксі залишив кілька графіті у Бородянці та Ірпені на Київщині. Митець підтвердив авторство своїх робіт у себе в Instagram.

У Бородянці та Ірпені на руїнах з'явилися малюнки Бенксі (фото)

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У Бородянці на уламках однієї з багатоповерхівок, яку знищили російські окупанти, Бенксі намалював гімнастку, яка виконує стійку на руках.

У Бородянці та Ірпені на руїнах з'явилися малюнки Бенксі (фото)

Інше графіті у Бородянці зображує маленького хлопчика у кімоно, який кидає дорослого дзюдоїста — гарна метафора війни, розв'язаної володимиром путіном, який захоплюється дзюдо, проти України.

У Бородянці та Ірпені на руїнах з'явилися малюнки Бенксі (фото)

В Ірпені на зруйнованому будинку, прямо над діркою від снаряда намальована ще одна маленька гімнастка — цього разу зі стрічкою.

У Бородянці та Ірпені на руїнах з'явилися малюнки Бенксі (фото)

Бенксі — псевдонім британського художника, справжнє ім'я якого досі невідомі. Анонімність не заважає Бенксі продавати свої роботи за мільйони доларів.

Раніше "Подробиці" писали про актора Крістофера Вокена, який знищив графіти Бенксі.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 12 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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