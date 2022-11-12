Общество

Як виглядає дорога до Снігурівки Херсонської області: правоохоронці показали відео

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд agoОбновлено: 12 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Як виглядає дорога до Снігурівки Херсонської області: правоохоронці показали відео

Правоохоронці, залучені в обстеженні деокупованих територій Херсонської області, показали, як виглядає дорога до Снігурівки Миколаївської області через село Давидів Брід Херсонської області. Про це повідомляє Національна поліція України.

На відео — поліцейські перебувають в населеному пункті Давидів Брід, де проводиться криміналістична розвідка. Поліцейські проводять огляди, криміналісти Нацполіції вилучають слідову інформацію, яка в подальшому дасть змогу ідентифікувати всіх солдатів рф та підконтрольних їм учасників незаконних збройних формувань.

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Також поліцейські вилучають документи, списки, інші речові докази, що були залишені окупантами, які втікали від українських захисників.

Продовжується ексгумація тіл громадян, які загинули внаслідок збройної агресії рф. Також на місцях розгорнуто оперативний штаб, який націлений на відпрацювання та аналітику встановлених матеріалів, призначення відповідних судових експертиз, ідентифікації тіл загиблих та повного спектра слідчих та процесуальних дій.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 16 секунд agoОбновлено: 12 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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