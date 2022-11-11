У Києві та області 11 листопада терміново вводять екстрені відключення світла

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У Києві та області сьогодні, 11 листопада, вводять екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних обмежень не працюють.

Про це повідомляє гендиректор Yasno Сергій Коваленко в Facebook.

За його словами, вночі окупанти атакували енергетичну систему України, тому у столиці запроваджуються екстрені обмеження.

"Вночі відбулися нові атаки на енергооб’єкти України. У Києві сьогодні застосовуються екстрені відключення у значних обсягах — тобто ми будемо не у графіках", — зазначив він.

У чат-боті "ДТЕК Київські електромережі" повідомили, що також екстрені відключення запроваджуються і в Київській області.

"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють", — йдеться у повідомленні.

По материалам: Подробности