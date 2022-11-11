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Політик Сергій Лещенко розлучився з DJ Nastia (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 39 минут agoОбновлено: 11 ноября, 2022
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Політик Сергій Лещенко розлучився з DJ Nastia (фото)

Колишній народний депутат, а нині член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко розлучився з діджейкою Анастасією Топольською, яка виступає під псевдонімом Dj Nastia. Про це дівчина повідомила в Instagram.

Для тих, хто досі не зрозумів. Так, ми разом. І так, я двічі розлучена.

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Топольська опублікувала спільну фотографію з новим коханим.

Політик Сергій Лещенко розлучився з DJ Nastia (фото)

Нового обранця музикантки звуть Stef Mendesidis, мешкає в Нідерландах і працює музичним продюсером.

Політик Сергій Лещенко розлучився з DJ Nastia (фото)

Спільне фото в Мендесідісом Dj Nastia опублікувала ще в липні 2022 під час відпочинку у Канаді. Також вона публікувала фото з новим коханим торік у липні на заході в Києві.

Політик Сергій Лещенко розлучився з DJ Nastia (фото)

Подробиць розлучення з Лещенком, з яким вона побралася у 2017 році, Анастасія не повідомила. Сам політик зберігає мовчанку з цього приводу.

Раніше DJ Nastia була одружена з Анатолієм Топольським, відомим як DJ Tapolsky — зіркою drum-n-bass, який зараз захищає Україну на фронті. У них є дочка Уляна. 

Політик Сергій Лещенко розлучився з DJ Nastia (фото)

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 39 минут agoОбновлено: 11 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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