Общество

«Офіційно звільнені»: у Генштабі назвали населені пункти, які відбиті у окупантів

Photo of Admin Admin Send an email 39 минут agoОбновлено: 11 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

"Офіційно звільнені": у Генштабі назвали населені пункти, які відбиті у окупантів

Українські захисники звільнили 12 щонайменше населених пунктів у Херсонській області. Контрнаступ на цьому напрямку триває.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"Сили оборони продовжують звільнення українських земель. В ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку 9 листопада цього року було звільнено 12 населених пунктів", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що ЗСУ деокупували Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне.

"Наступальні дії на зазначеному напрямку тривають. Тому, з міркувань безпеки операції, офіційне оприлюднення результатів буде згодом", — пояснили у Генштабі ЗСУ.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 39 минут agoОбновлено: 11 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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