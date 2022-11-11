Общество

McDonald’s йде з білорусі

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 11 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

McDonald's йде з білорусі

Компанія McDonald's вирішила покинути ринок білорусі. При цьому ресторани швидкого харчування продовжать працювати під російською маркою "Вкусно и точка". Про це свідчить прес-реліз компанії.

Ресторани швидкого обслуговування "МакДональдс" під управлінням Унітарного підприємства "КСБ Вікторі Ресторани" протягом кількох тижнів продовжать роботу під брендом "Вкусно и точка".

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При цьому компанія обіцяє зберегти усі робочі місця. Повідомляється, що точну дату початку роботи під брендом "Вкусно и точка" буде оголошено пізніше.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 11 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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