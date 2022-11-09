Де 10 листопада в Україні вимикатимуть світло: список областей

Завтра, 10 листопада, заплановані відключення у низці регіонів України. Аварійних відключень поки не передбачається.

Про це повідомляє в Facebook НЕК "Укренерго".

"Завтра, 10 листопада, по всій Україні будуть застосовані планові відключення. Найбільший обсяг обмежень буде введено у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях", — ідеться у повідомленні.

За даними Національної енергетичної компанії, планові графіки відключень для споживачів будуть застосовані:

З 06:00 до 24:00 у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

З 09:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00 в усіх інших областях України.

Повідомляється, що аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень у вашому районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу ("Обленерго").

В "Укренерго" нагадують, що ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів. Енергетики просять не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання.

По материалам: Подробности