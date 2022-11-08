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В Україні запрацював державний портал для розшуку дітей. Інформаційна платформа допомагатиме правоохоронним органам збирати дані про юних українців, які постраждали під час війни.

Платформа має допомагати правоохоронцям збирати дані про дітей, які постраждали під час війни, зокрема зникли безвісти або були переміщені на тимчасово окуповані території та депортовані до російської федерації.

"Цей портал створено як інструмент пошуку дітей, їх порятунку та визволення з місць примусового переміщення чи депортації", — заявила уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

Як зазначається на порталі, "Діти війни" є універсальним каналом звʼязку з правоохоронними органами: Національною поліцією України, Офісом Генерального прокурора, а також з Національним інформаційним бюро.

Тут кожний може повідомити:

про дитину, яка загубилася;

про злочин, скоєний проти дитини;

якщо ви знайшли дитину без супроводу дорослих;

якщо вам відомо про факт депортації дитини;

про примусову зміну громадянства та документів дитини;

про інші порушення прав дитини під час війни.

Українців закликають реєструвати на сайті звернення за фактом будь-якого порушення прав і свобод дитини. Ці запити автоматично отримають та опрацюють відповідні відомства.

По материалам: Подробности