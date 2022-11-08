В Донецькій області окупанти заборонили дітям виходити на вулицю без супроводу

Росіяни на тимчасово окупованій частині Донецької області заборонили дітям перебувати на вулиці без батьків або опікунів.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, діти до 7 років не можуть грати на вулиці цілодобово, від 7 до 14 — з 21:00 до 06:00, а з 14 до 18 років — з 22:00 до 06:00.

"Знаєте чому? Тому що на думку окупаційної влади дитина не може самостійно перебувати в "соціально небезпечних місцях". Оскільки окремого списку не додано, змушена погодитися з формулюванням. Окупована Донецька область (власне як і територія Росії) на сьогоднішній день соціально небезпечне місце. Не лише для дітей", — додав Андрющенко.

По материалам: Подробности