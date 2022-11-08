Общество

Мільярдер Баффет закупить генератори для українських лікарень і пунктів обігріву

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 8 ноября, 2022
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Мільярдер Баффет закупить генератори для українських лікарень і пунктів обігріву

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з американським бізнесменом і філантропом Говардом Баффетом. 

Говард Баффет — середній син інвестора-мільярдера Воррена Баффета, який з капіталом у $102 млрд займає шосте місце у рейтингу найбагатших людей світу. 

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Глава держави поінформував Баффета-молодшого про безпекову ситуацію в нашій країні, зокрема в контексті обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури з боку країни-агресора. Президент наголосив на важливості посилення системи протиповітряної оборони України.

Американський бізнесмен підтвердив готовність виступити донором закупівлі електрообладнання та генераторів для забезпечення енергією критичних об’єктів: насосних станцій, лікарень та мобільних точок обігріву.

Співрозмовники також обговорили можливість участі Говарда Баффета у Фонді відбудови України, над яким зараз працює український уряд, а також у приватних проектах у нашій країні.

Мільярдер Баффет закупить генератори для українських лікарень і пунктів обігріву

Нагадаємо, уряд звільнить генератори, трансформатори й акумулятори від сплати ПДВ та мита.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 8 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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