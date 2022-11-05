Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на Луганщині: що відомо

hосія відправила у Луганську область велику кількість мобілізованих та зеків. Так окупанти прагнуть прорвати оборону Збройних сил України.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, росіяни хочуть прорвати оборону українських військових у районі населених пунктів Сватове та Кремінна. Штурм позицій ЗСУ здійснюється постійно.

"Обстрілів величезна кількість, їх сотні на день, постійно обстрілюються позиції", — зазначає він.

Атаки здійснюються за рахунок переправленої в регіон великої кількості російських мобілізованих та ув'язнених.

При цьому зеків першими кидають у бій. Російське командування діє цинічно і їх не рахує. Тактика наступна:

здійснюється обстріл позицій ЗСУ;

відправляють підрозділи з мобілізованими та зеками у наступ, де ті гинуть;

такі акти повторюються по кілька разів, а тіла загиблих не забирають.

"Луганська земля посипана тілами загиблих орків. Щоразу при атаках росіяни відправляють на розвідку, в якій не вижити, своїх солдатів кількістю до взводу. Вони гинуть, і йдуть наступні, далі ще й ще", — розповів очільник ОВА.

Оскільки росіяни продовжують обстрілювати населені пункти регіону, повертатись жителям досі небезпечно.

"Села кишать мінами та нерозірваними снарядами. На понівечених вулицях можна зустріти лише свійських тварин. Евакуація місцевих жителів триває", — наголосив посадовець.

По материалам: Подробности