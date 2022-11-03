ЗСУ ліквідували заступника командира добровольчого батальйону «Осетія»
ЗСУ ліквідували заступника командира добровольчого батальйону "Осетія" Віктора Жидаєва. Про це повідомив голова Північної Осетії Сергій Меняйло. Обставин загибелі бойовика він не розповів.
Проводили в последний путь боевого товарища, заместителя командира батальона "Осетия" Виктора Жидаева.
Я знал "Витоса" — таким был его позывной — лично. Встречались и здесь, в Осетии, и на передовой. Совсем недавно вручил ему медаль "Во славу Осетии"… Большой патриот, который с первых дней СВО добровольцем уехал защищать страну.
За его плечами был большой боевой опыт.
Після 24 лютого — початку збройного вторгнення в Україну — у Північній Осетії сформували два добровольчі батальйони — "Аланія" й "Осетія". Наприкінці вересня Меняйло заявив, що у республіці формується третій добровольчий батальйон.
Нагадаємо, у кремлі думають про мобілізацію жителів Абхазії та Південної Осетії.
По материалам: Подробности