Общество

Українців просять не публікувати фото військових у полоні рф

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 3 ноября, 2022
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Українців просять не публікувати фото військових у полоні рф

Пости у соцмережах, де на фото зображені українські військовополонені, можуть зашкодити переговорам щодо обміну.

Про це повідомляє в Telegram заступник голови Міноборони Ганна Маляр.

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"Справа в тому, що вказана особа справді може перебувати в полоні, але ворог при цьому вважає її цивільною. Або людина може просто ховатися на тимчасово окупованих територіях і шукати можливість повернутися. Публікуючи дані та фото такої людини, ви даєте ворогові орієнтир на пошуки" , — наголосила Маляр.

За її словами, поширення в соцмережах даних про українських полонених може зашкодити не лише їм самим, а й їхнім товаришам по службі.

Вона наголосила, що раніше українців уже неодноразово просили не розміщувати будь-яку інформацію про конкретного військового в соцмережах.

"Йдеться про додаткову інформацію як: значимість цієї особи для суспільства, її політичні погляди, місце служби або попередня робота, відомості про склад сім'ї, про рідних і близьких тощо. Це спонукає ворога прискіпливо ставитися саме до цієї конкретної особи, внаслідок чого вимоги до його обміну стають завищеними, а сам процес — максимально ускладненим”, — додала Маляр.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 3 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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