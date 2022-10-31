У Кривому Розі ракета влучила у промислове підприємство

Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Кривий Ріг. Під час ранкового ракетного обстрілу дві ракети збиті (дякуємо ППО), одна крилата ракета — влучання у промислове підприємство. Руйнування, але без втрат.

Вілкул закликав жителів міста не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки сьогодні очікується ще кілька хвиль ракетних ударів.

Нагадаємо, сили ППО ЗСУ збили 44 ракети з понад 50 запущених росією.

По материалам: Подробности