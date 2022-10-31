Общество

У Броварах можуть вимкнути електрику на невизначений термін

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 31 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Броварах можуть вимкнути електрику на невизначений термін

У понеділок, 31 жовтня, у Броварах (Київська область) можливе відключення електропостачання на невизначений термін.

Про це повідомляє Броварський міський голова Ігор Сапожко.

"За інформацією ДТЕК орієнтовно з 22.00 — 22.30 можливе відключення електропостачання у місті на невизначений термін", — йдеться у заяві.

Сапожко закликав мешканців підготуватись до можливої тривалої відсутності електрики та наголосив на необхідності зарядити всі гаджети.

"Дані заходи необхідні для стабілізації енергосистеми", — додав міський голова.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 31 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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