У Броварах можуть вимкнути електрику на невизначений термін

У понеділок, 31 жовтня, у Броварах (Київська область) можливе відключення електропостачання на невизначений термін.

Про це повідомляє Броварський міський голова Ігор Сапожко.

"За інформацією ДТЕК орієнтовно з 22.00 — 22.30 можливе відключення електропостачання у місті на невизначений термін", — йдеться у заяві.

Сапожко закликав мешканців підготуватись до можливої тривалої відсутності електрики та наголосив на необхідності зарядити всі гаджети.

"Дані заходи необхідні для стабілізації енергосистеми", — додав міський голова.

По материалам: Подробности