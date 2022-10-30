Общество

У Севастополі через атаку безпілотників пошкоджені російські кораблі (відео)

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 30 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Севастополі через атаку безпілотників пошкоджені російські кораблі (відео)

Внаслідок атаки дронами на окупований Севастополь "незначне пошкодження" отримали морський тральщик "Иван Голубец" і бономережеві загородження у бухті Південна. Про це повідомляє міноборони рф.

За даними відомства, загалом у Чорному морі збили 9 літальних апаратів і 7 автономних морських безпілотних апаратів.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомляє, що у Севастопольській бухті знищено щонайменше три ворожі кораблі-носії ракет "Калібр". Фрегат "Адмирал Макаров", носій крилатих ракет "Калібр", отримав пробоїну. 

У мережу відео потужного вибуху в порту Севастополя.

Після ранкової атаки дронів у Севастополі закрили всі трансляції з камер відеоспостереження. Нібито з метою приховати оборону міста. Закрита бухта Севастополя. 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 30 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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