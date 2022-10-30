У Севастополі через атаку безпілотників пошкоджені російські кораблі (відео)

Внаслідок атаки дронами на окупований Севастополь "незначне пошкодження" отримали морський тральщик "Иван Голубец" і бономережеві загородження у бухті Південна. Про це повідомляє міноборони рф.

За даними відомства, загалом у Чорному морі збили 9 літальних апаратів і 7 автономних морських безпілотних апаратів.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомляє, що у Севастопольській бухті знищено щонайменше три ворожі кораблі-носії ракет "Калібр". Фрегат "Адмирал Макаров", носій крилатих ракет "Калібр", отримав пробоїну.

У мережу відео потужного вибуху в порту Севастополя.

Після ранкової атаки дронів у Севастополі закрили всі трансляції з камер відеоспостереження. Нібито з метою приховати оборону міста. Закрита бухта Севастополя.

По материалам: Подробности