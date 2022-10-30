Общество

В Україну йде холод: прогноз погоди на 31 жовтня

Photo of Admin Admin Send an email 41 минута agoОбновлено: 30 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

В Україну йде холод: прогноз погоди на 31 жовтня

Із приходом нового тижня прийде нова погода: згідно з прогнозом синоптиків, 31 жовтня стовпчики термометрів різко поповзуть вниз.

Укргідрометцентр інформує, що у понеділок температура вночі знизиться до +1°…+7°, а вдень термометри показуватимуть +8°…+14°. Йтимуть дощі.

Втім, така погода накриє не всю Україну, але її більшу частину. Виняток становитимуть західні області. Там буде сухо, і ще відносно тепло — +13 … +18 °. Однак, ночі стануть помітно холоднішими.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 41 минута agoОбновлено: 30 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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