В Україну йде холод: прогноз погоди на 31 жовтня

Із приходом нового тижня прийде нова погода: згідно з прогнозом синоптиків, 31 жовтня стовпчики термометрів різко поповзуть вниз.

Укргідрометцентр інформує, що у понеділок температура вночі знизиться до +1°…+7°, а вдень термометри показуватимуть +8°…+14°. Йтимуть дощі.

Втім, така погода накриє не всю Україну, але її більшу частину. Виняток становитимуть західні області. Там буде сухо, і ще відносно тепло — +13 … +18 °. Однак, ночі стануть помітно холоднішими.

По материалам: Подробности