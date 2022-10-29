Общество

Відому російську пропагандистку застрелили на полігоні у Криму

Photo of Admin Admin Send an email 4 минуты agoОбновлено: 29 октября, 2022
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Відому російську пропагандистку застрелили на полігоні у Криму

Відома російська пропагандистка, керівниця підрозділу медіагрупи "Россия сегодня" в окупованому Сімферополі, Світлана Бабаєва загинула на одному із навчально-тренувальних полігонів у Криму. 

Як повідомила пресслужба медіахолдингу, її вбила "шальная пуля" під час заняття військово-спортивною стріляниною.

За попередніми даними, пропагандистка опинилась на лінії вогню внаслідок порушення заходів безпеки з боку учасників тренування зі стрільби.

Світлана Бабаєва очолила сімферопольський підрозділ "Россия сегодня" у 2019 році. З 2008 до 2012 року була шеф-редактором корпункту "РИА Новости"" у США, з 2013 по 2016 рік — головним редактором "Газети.Ру".

Нагадаємо, кілька днів тому на Донбасі поранили російського пропагандиста Семена Пегова.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 4 минуты agoОбновлено: 29 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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