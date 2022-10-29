Київ без світла: що потрібно знати водіям

У Києві, внаслідок стабілізаційних відключень електроенергії, окремі світлофорні об'єкти на складних перехрестях та розв'язках під'єднали до резервного живлення. Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.

Це допоможе забезпечити їх працездатність протягом декількох годин.

223 світлофорних об’єкти було забезпечено резервним живленням. Зокрема йдеться про перехрестя :

Теліги — Дорогожицька;

Теліги — Ольжича;

Гостомельське шосе — вул. Міська;

просп. Палладіна — вул. Булаховського;

вул. Стеценка — Щербаківського.

Також в Києві було посилено роботу Управління патрульної поліції для регулювання руху на перехресті.

У разі вимкнення світлофорного об'єкта, відповідно до вимог Правил дорожнього руху України, водії для проїзду нерегульованого перехрестя мають користуватися відповідними дорожніми знаками.

Містян Поворозник закликав одягати світловідбивні елементи, аби бути помітними для водіїв у темний час доби.

По материалам: Подробности