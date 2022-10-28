За два тижні загинув 51 пішохід: у поліції повідомили жахливу статистику ДТП через темні вулиці

Через режим економії електроенергії вулиці багатьох міст ввечері фактично не освітлюються. І це призвело до значного зростання кількості ДТП. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Лише з 10 по 23 жовтня загинув 51 пішохід, у тому числі 38 із них — у темний час доби. Це на чверть більше, ніж за два попередні тижні. У таких умовах пішохода на дорозі або узбіччі стало складніше помітити.

У темну пору доби важливо позначити себе на дорогах. Це насамперед світлий одяг, а не темний, як мінімум верхня частина тулуба і, звісно ж, світловідбивальні елементи, які роблять видимим пішохода на дорозі до 130 метрів. У той час, як пішохід, який носить темний одяг, може бути взагалі невидимим до дистанції 10 метрів, гальмівний шлях буде значно більшим і такий пішохід має великі шанси потрапити в ДТП.

Патрульна поліція закликає українців не забувати носити будь-які світловідбиваючі елементи на одязі. ​

Навіть звичайна світловідбивальна стрічка, якою полюбляють гратися діти, може врятувати життя, якщо її закріпити на передпліччі або вище на плечі. Якщо є можливість придбати більш суттєве, наприклад, світлоповертальний жилет, який робить людину дуже помітною на дорогах, то це взагалі супер.

Нагадаємо, через удари окупантів по об'єктах критичної інфраструктури введено режим тотальної економії електроенергії. У регіонах почалися віялові відключення світла.

По материалам: Подробности