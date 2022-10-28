Общество

У Харкові вводять віялові відключення світла (графік)

Photo of Admin Admin Send an email 29 секунд agoОбновлено: 28 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Харкові вводять віялові відключення світла (графік)

У Харкові вводять віялові відключення електроенергії. Про це свідчить графік, оприлюднений на сайті "Харківобленерго".

Відключення почнуться вже з понеділка, 31 жовтня. 

У Харкові створили 12 черг відключення електроенергії за вулицями. Вимикати світло розпочнуть о 7:00, а повністю відновлять о 21:00.

Тривалість відключень складатиме три години. Такі заходи будуть введені у Харкові на період з 31 жовтня по 6 листопада.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 29 секунд agoОбновлено: 28 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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