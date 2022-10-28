У Харкові вводять віялові відключення світла (графік)

У Харкові вводять віялові відключення електроенергії. Про це свідчить графік, оприлюднений на сайті "Харківобленерго".

Відключення почнуться вже з понеділка, 31 жовтня.

У Харкові створили 12 черг відключення електроенергії за вулицями. Вимикати світло розпочнуть о 7:00, а повністю відновлять о 21:00.

Тривалість відключень складатиме три години. Такі заходи будуть введені у Харкові на період з 31 жовтня по 6 листопада.

По материалам: Подробности