Частина Хмельниччини залишилася без світла

Частина міста Хмельницький знеструмлена, також немає світла у низці населених пунктів області. Про це повідомив Хмельницької ОДА Сергій Гамалій.

Маємо аварійні відключення електроенергії по області. Наразі знеструмлені частина міста Хмельницького, Кам'янець-Подільської Дунаєвецької, Ярмолинецької, Старокостянтинівської та Красилівської громад.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Мешканців Хмельниччини закликають максимально обмежувати користування електроприладами у часи пікового навантаження.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 22 жовтня без електрики залишились 680 тисяч мешканців області.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що з 10 жовтня у країні зруйновано 30% електростанцій.

По материалам: Подробности