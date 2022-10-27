Общество

Частина Хмельниччини залишилася без світла

Photo of Admin Admin Send an email 36 минут agoОбновлено: 27 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Частина Хмельниччини залишилася без світла

Частина міста Хмельницький знеструмлена, також немає світла у низці населених пунктів області. Про це повідомив Хмельницької ОДА Сергій Гамалій.

Маємо аварійні відключення електроенергії по області. Наразі знеструмлені частина міста Хмельницького, Кам'янець-Подільської Дунаєвецької, Ярмолинецької, Старокостянтинівської та Красилівської громад.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Мешканців Хмельниччини закликають максимально обмежувати користування електроприладами у часи пікового навантаження.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 22 жовтня без електрики залишились 680 тисяч мешканців області.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що з 10 жовтня у країні зруйновано 30% електростанцій.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 36 минут agoОбновлено: 27 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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