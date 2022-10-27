Общество
Частина Хмельниччини залишилася без світла
Частина міста Хмельницький знеструмлена, також немає світла у низці населених пунктів області. Про це повідомив Хмельницької ОДА Сергій Гамалій.
Маємо аварійні відключення електроенергії по області. Наразі знеструмлені частина міста Хмельницького, Кам'янець-Подільської Дунаєвецької, Ярмолинецької, Старокостянтинівської та Красилівської громад.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Мешканців Хмельниччини закликають максимально обмежувати користування електроприладами у часи пікового навантаження.
Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 22 жовтня без електрики залишились 680 тисяч мешканців області.
Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що з 10 жовтня у країні зруйновано 30% електростанцій.
По материалам: Подробности