російській пропагандистці Симоньян заборонили в’їзд до Вірменії

російська пропагандистка, головна редакторка прокремлівського телеканалу RT Маргарита Симоньян заявила, що їй заборонили в'їзд до Вірменії.

Про це повідомляє вона в Telegram-каналі.

Пропагандистка поскаржилася, що крім неї в'їзд також заборонили депутату Держдуми росії Костянтину Затуліну. За її словами, він "багато років затято підтримував Вірменію".

Раніше сам Затулін у своїх соцмережах повідомив, що отримав лист про "небажаність" його приїзду до Вірменії. У документі зазначається, що останні висловлювання російського депутата завдають шкоді Вірменії та союзницьким відносинам з рф.

Вірменські ЗМІ вважають, що Затуліну заборонили в'їзд через звинувачення влади Вірменії у "поразці під час 44-денної війни у Нагірному Карабаху".

По материалам: Подробности