Общество

Окупанти вивезли з Херсона останки Потьомкіна

Photo of Admin Admin Send an email 39 минут agoОбновлено: 26 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Окупанти вивезли з Херсона останки Потьомкіна

Російські окупанти вивезли з Херсона останки князя Григорія Потьомкіна, який вважається засновником міста.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Мені ставлять питання, чому вивезено з Херсона духовні реліквії та пам'ятники… Ми перевезли на лівий берег ті останки найсвітлішого князя, які були в Катерининському храмі. Ми перевезли на лівий берег і самого Потьомкіна… Це ті святині, які, я вважаю, треба зберегти", — заявив гауляйтер Володимир Сальдо.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 39 минут agoОбновлено: 26 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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