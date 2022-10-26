Окупанти вивезли з Херсона останки Потьомкіна

Російські окупанти вивезли з Херсона останки князя Григорія Потьомкіна, який вважається засновником міста.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Мені ставлять питання, чому вивезено з Херсона духовні реліквії та пам'ятники… Ми перевезли на лівий берег ті останки найсвітлішого князя, які були в Катерининському храмі. Ми перевезли на лівий берег і самого Потьомкіна… Це ті святині, які, я вважаю, треба зберегти", — заявив гауляйтер Володимир Сальдо.

По материалам: Подробности