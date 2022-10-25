Общество

З’явився актуальний графік відключень світла у Києві

Photo of Admin Admin Send an email 38 минут agoОбновлено: 25 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

З'явився актуальний графік відключень світла у Києві

У Києві у вівторок, 25 жовтня, знову почалися стабілізаційні відключення електроенергії для запобігання аваріям.

Про це повідомляє КМДА.

"У Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" почалися стабілізаційні відключення світла", — йдеться у повідомленні.

ДПЕК на своєму сайті публікує актуальний графік адрес стабілізаційних відключень електроенергії.

Також з графіком можна ознайомитись тут.

Зазначимо, що поки діятиме розпорядження НЕК "Укренерго", кожна з трьох груп вимикатиметься у певний період часу. Максимальний час відключення електроенергії складе не більше 4 годин.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 38 минут agoОбновлено: 25 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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