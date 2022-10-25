Визначився новий прем’єр Великобританії

Лідер Палати громад Великої Британії Пенні Мордонт зняла свою кандидатуру з виборів прем'єр-міністра Великої Британії та голови Консервативної партії. Таким чином, новим прем'єром стане Ріші Сунак.

"Ми обрали нашого наступного прем'єр-міністра. Це рішення є історичним і ще раз свідчить про різноманітність і талант нашої партії. Ріші має мою повну підтримку", — йдеться в заяві Мордонт.

За її словами, новому уряду консерваторів треба об'єднатися перед країною та новим прем'єром, щоб разом працювати на благо британців.

"Нам належить зробити велику роботу", — додала вона.

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— Penny Mordaunt (@PennyMordaunt) October 24, 2022

По материалам: Подробности