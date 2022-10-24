Євросоюз попередив Іран про санкції у разі постачання дронів для рф

ЄС попередив уряд Ісламської Республіки Іран про недопустимість постачання росії зброї, зокрема дронів, для ведення війни проти України. Про це міністру закордонних справ Ірану було заявлено у двох телефонних розмовах.

Про це повідомляє речника ЄС Пітер Стан на брифінгу ЄС у Брюсселі 24 жовтня.

Євросоюз підтвердив свою чітку позицію щодо фактів постачання рф будь-якої зброї, у тому числі безпілотних літальних апаратів.

"Сам факт постачання росії будь-якою третьою країною зброї, будь-то дрони або ракети, є неприйнятним та суперечить міжнародному гуманітарному праву. росія використовує цю зброю проти цивільного населення та об’єктів цивільної інфраструктури, що, за нормами міжнародного права, є воєнним злочином", — підкреслив Стано.

При цьому він наголосив, що іранський уряд одержав від високопосадовців Ради міністрів Євросоюзу із закордонних справ чітко донесений, потужний і принциповий сигнал.

"Ефект цих санкцій не є символічним, вони дуже практичні. Причетним особам та установам заборонений доступ до ЄС, їх активи заморожуються, ніхто з європейців не може надавати їм будь-які фінансові ресурси. Ці заходи виконуються всіма країнами ЄС та мають потужний репутаційний ефект", — зазначив речник ЄС.

При цьому він відзначив, що навряд чи хтось хотів би бути асоційованим з допомогою для росії у здійсненні цієї злочинної кампанії проти цивільного населення України.

"Ми готові до подальших кроків, якщо отримаємо докази, що поставки цих дронів для російської армії продовжуються", — заявив Стано.

По материалам: Подробности