З Гуляйполя до Запоріжжя запускають евакуаційні автобуси

З понеділка, 24 жовтня 2022 року, знову запускають евакуаційні автобуси з Гуляйполя (Запорізька область) до обласного центру.

Про це повідомляється в Facebook Гуляйпільської міської територіальної громади.

Повідомляється, що з наступного тижня евакуаційні автобуси знову їздитимуть до Запоріжжя по понеділкам, середам та п'ятницям.

"Місце та час відправлення ті, які були раніше", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, рух евакуаційних автобусів було припинено на початку листопада через загострення на фронті. До призупинення автобуси ходили за таким графіком — 08:00 за маршрутом Запоріжжя-Гуляйполе та о 12:00 назад.

По материалам: Подробности