Общество

З Гуляйполя до Запоріжжя запускають евакуаційні автобуси

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 23 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

З Гуляйполя до Запоріжжя запускають евакуаційні автобуси

З понеділка, 24 жовтня 2022 року, знову запускають евакуаційні автобуси з Гуляйполя (Запорізька область) до обласного центру.

Про це повідомляється в Facebook Гуляйпільської міської територіальної громади.

Повідомляється, що з наступного тижня евакуаційні автобуси знову їздитимуть до Запоріжжя по понеділкам, середам та п'ятницям.

"Місце та час відправлення ті, які були раніше", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, рух евакуаційних автобусів було припинено на початку листопада через загострення на фронті. До призупинення автобуси ходили за таким графіком — 08:00 за маршрутом Запоріжжя-Гуляйполе та о 12:00 назад.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 23 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Сборная Украины стала второй на женском чемпионате по боксу в Европе

1 час ago

В нескольких областях Украины возможно введение карантинных ограничений — главный санврач

2 часа ago

Интерпол запустил собственную метавселенную (фото)

4 часа ago

Украина работает в двух направлениях, чтобы остановить поставки дронов из Ирана в россию — Арахамия

5 часов ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button