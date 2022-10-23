Общество

Рівне з понеділка відправляє школи на канікули

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 23 октября, 2022
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Рівне з понеділка відправляє школи на канікули

З понеділка, 24 жовтня, у школах Рівного розпочинаються осінні канікули. Вони триватимуть тиждень.

Про це повідомляється в Telegram міського голови Рівного Олександра Третяка.

Сьогодні, 23 жовтня на позачерговому засіданні Комісії ТЕБ і НС з питань ліквідації наслідків ракетного удару було прийнято рішення від завтра і на весь наступний тиждень (24.10. – 30.10) рівненських школярів відправити на осінні канікули. Відповідно, попереднє рішення про об’єднання осінніх та зимових канікул вважається недійсним.

Садочки працюють у звичному режимі. У випадках, коли буде відсутнє водопостачання чи електроенергія — рішення буде прийматися додатково.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 23 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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