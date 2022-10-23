Общество

Морози до -25: синоптики дали прогноз на зиму 2022-2023

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 23 октября, 2022
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Морози до -25: синоптики дали прогноз на зиму 2022-2023

Погода в Україні взимку 2022-2023 турбує українців, як ніколи раніше.

Як розповів очільник Укргідрометцентру Микола Кульбіда, з 22-23 жовтня в Україну після періоду похолодання повернеться тепло.

За словами синоптика, не виключено, що вже в листопаді падатиме перший сніг. Ймовірність — велика, але переважно це мокрий сніг, який, як правило, не буде лежати.

Микола Кульбіда говорить, що виходячи із погоди взимку в попередні сезони, суворої холоднечі в Україні й цього року не буде. Звісно, ймовірність короткочасних похолодань є.

"Можливі дуже короткочасні періоди з морозами до -20 градусів на північному сході та -25 градусів на Сході. Така ймовірність є. Але ці морози будуть короткочасні, вони не затримаються на довго", — каже експерт.

Загалом же температурний режим взимку буде дещо вищий за норму.

За даними синоптиків Gismeteo, перший сніг і навіть денні морози ймовірні вже в останній декаді листопада. До цього часу суворих холодів не очікується. 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 23 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
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