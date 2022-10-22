Общество

У Тернопільській області встановлять додаткові пункти обігріву: де їх шукати

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 22 октября, 2022
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У Тернопільській області розгортають додаткові пункти обігріву. Про це повідомляється у Telegram голови Тернопільської ОВА Володимира Труша.

Їх встановлюють у громадах, у разі аварійного відключення електропостачання та опалення у них люди зможуть зігрітися, зарядити пристрої, отримати допомогу.

Загалом в області працюватиме понад 200 таких пунктів. Вони будуть забезпечені водою, продуктами харчування, засобами харчування. Передбачається, що пункти обігріву працюватимуть поблизу укриттів.

Окрім того, пункти обігріву будуть розміщені на основних транспортних артеріях області. Також у разі потреби Головне управління ДСНС України у Тернопільській області розгортатиме мобільні пункти обігріву.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 22 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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