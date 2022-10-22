Ректор Київського університету імені Бориса Грінченка наклав на себе руки

У п'ятницю, 21 жовтня, пішов з життя ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор Олександрович Огнев'юк. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Telegram.

Йому було 63 роки.

За інформацією правоохоронців, Віктор Огнев'юк вистрілив собі в груди з мисливської рушниці. Після цього помер під час надання медичної допомоги.

Огнегв'юк усе своє життя присвятив покращенню якості освіти. Також він активно популяризував українську мову.

Навесні, коли уже тривала повномасштабна війна, Віктор Огнев'юк вступив до лав територіальної оборони.

Україна – у цьому слові для мене все". Ця цитата Грінченка стала життєвим девізом Віктора Олександровича.

По материалам: Подробности