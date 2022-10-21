Общество

Українців попередили про можливі відключення світла завтра

Photo of Admin Admin Send an email 7 часов agoОбновлено: 21 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Українців попередили про можливі відключення світла завтра

Завтра, 21 жовтня, в Україні також можливі відключення електроенергії. Світло вимикати можуть по всіх областях.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Завтра нас всіх чекає ще один непростий день — тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі по всій Україні. В яких областях — повідомимо завтра зранку. Будь ласка, тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами", — заявили в компанії.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 7 часов agoОбновлено: 21 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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