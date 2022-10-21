Нідерланди змінюють правила для українських біженців

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З 1 листопада уряд Нідерландів запроваджує зміни для українських біженців. Так, у паспорті треба буде мати позначку, яка підтверджує статус тимчасового захисту. Про це повідомляє schengenvisasnfo.com.

Йдеться про наклейку O-документа від Служби імміграції та натуралізації Нідерландів (IND)

Усі українці та іноземці, які легально проживали в Україні на початок війни, можуть отримати наклейку O-документа у своєму паспорті від IND. Це буде доказом про надання тимчасового захисту та доступу до ринку праці.

З 1 квітня для роботодавців у Нідерландах діє звільнення від дозволів на роботу для працедавців, які хочуть працевлаштувати біженців з України.

Ця перехідна домовленість закінчується 31 жовтня. Це означає, що з 1 листопада 2022 року біженець може продемонструвати, що на нього поширюється Директива про тимчасовий захист, лише якщо він володіє наклейкою або O-документом, виданим IND. Лише за допомогою цих документів можна продемонструвати, що біженець має право працювати як найманий працівник без дозволу на роботу.

Минулого місяця IND виявив, що для громадян України було видано близько 45 000 посвідок на проживання. У вересні видачу припиняли через брак бланків.

З початку війни до Нідерландів прибули понад 79 тисяч українців. Їм виплачується допомога 260 євро на місяць, поки вони не знайдуть роботу.

По материалам: Подробности