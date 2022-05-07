росія заблокувала в українських портах близько 90 млн тонн зерна

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росія після повномасштабного вторгнення заблокувала у портах України близько 90 млн тонн зерна. Його планували відправити в інші країни.

Про це повідомив на брифінгу прем'єрміністр Дениса Шмигаля під час візиту до Польщі.

"Зараз вони роблять наступну кризу, блокуючи вперше в історії порти іншої країни. 90 млн тонн нашого зерна заблоковані", — заявив глава уряду.

За словами Шмигаля, росія може спричинити продовольчу кризу в країнах Європи, Африки та Азії, а також в Україні, обстрілюючи зернові склади.

Армія рф з початку війни вже знищила на території України шість найбільших елеваторів, а на тимчасово окупованих територіях грабує фермерів та вивозить майно.

Шмигаль закликав світову спільноту повпливати на росію та створити гуманітарні коридори для постачання зерна та продуктів харчування для тих країн, які гостро очікують цих продуктів.

По материалам: Подробности