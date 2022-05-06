В Україні з початку війни загинули 223 дитини

"Станом на ранок 5 травня 2022 року понад 631 дитина постраждала в Україні внаслідок збройної агресії РФ. За офіційними даними загинули 223 дитини, поранено понад 408", — йдеться в повідомленні.

Найбільше дітей постраждало в:

у Донецькій області — 139,

Київській — 116,

Харківській — 95,

Чернігівській — 68,

Херсонській — 46,

Миколаївській — 44,

Луганській — 37,

Запорізькій — 27,

Сумській — 17,

Києві — 16,

Житомирській — 15.

В Україні з початку повномасштабного вторгнення росії загинули 223 дитини. При цьому понад 408 дітей отримали поранення в результаті російської військової агресії.

По материалам: Подробности