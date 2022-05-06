Общество
В Україні з початку війни загинули 223 дитини
"Станом на ранок 5 травня 2022 року понад 631 дитина постраждала в Україні внаслідок збройної агресії РФ. За офіційними даними загинули 223 дитини, поранено понад 408", — йдеться в повідомленні.
Найбільше дітей постраждало в:
у Донецькій області — 139,
Київській — 116,
Харківській — 95,
Чернігівській — 68,
Херсонській — 46,
Миколаївській — 44,
Луганській — 37,
Запорізькій — 27,
Сумській — 17,
Києві — 16,
Житомирській — 15.
В Україні з початку повномасштабного вторгнення росії загинули 223 дитини. При цьому понад 408 дітей отримали поранення в результаті російської військової агресії.
По материалам: Подробности