Общество

Появились новые данные по поводу обстрела Львова третьего мая

К счастью обошлось без жертв.

Photo of Виктор Виктор Send an email 9 минут agoОбновлено: 4 мая, 2022
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Вчера вечером, третьего мая, впервые за несколько дней на Западной Украине была слышна воздушная тревога. Противник снова обстрелял Львов, а также впервые нанес ракетный удар по Закарпатью.

Вечер во Львове прошел действительно под сильным напряжением. Всего оккупанты выпустили по области шесть ракет, две из которых украинские военные сумели сбить. В тоже время четыре ракеты попали по объектам города, пишет Первая Лента.

В тоже время стало известно, что к счастью в результате ракетного удара по Львовщине погибших нет. Отмечается, что три ракеты попали в электрические подстанции во Львовской области. Ушибы были критическими. На сегодняшний день есть задержка в движении поездов. Частично движение было возобновлено. К сожалению, два человека пострадали.

Также отмечается, что одна ракета попала в электрическую подстанцию в Закарпатье.

На утро 4 мая 630 домохозяйств до сих пор остаются без электроэнергии. Сейчас делают все возможное, чтобы восстановить ее.

Ранее мы сообщали, что Лихтенштейн присоединился к европейским санкциям против российских трастов.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 9 минут agoОбновлено: 4 мая, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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