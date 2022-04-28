Общество

Молдова відреагувала на заяву Арестовича «зайняти Придністров’я»

Photo of Admin Admin Send an email 36 минут agoОбновлено: 28 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Молдова відреагувала на заяву Арестовича "зайняти Придністров'я"

Молдовське Бюро реінтеграції прокоментувало заяву радника керівника Офісу президента України Олексія Арестовича про можливе взяття під контроль невизнаного Придністров'я.

Про це повідомляє NewsMaker.

Влада Молдови має намір врегулювати проблему Придністров'я лише політичним і мирним шляхом. У Бюро реінтеграції послалися на закон про правовий статус регіону.

"Там чітко сказано, що врегулювати придністровський конфлікт можна політичним шляхом і лише з допомогою мирних рішень, які виключають військові та інші силові дії. А також на основі принципів демократизації та демілітаризації регіону, поваги суверенітету та збережння територіальної цілісності Молдови", – заявиви у відомстві.

Раніше радник Офісу президента Арестович заявив про здатність ЗСУ швидко взяти під контроль "Придністровську Молдавську Республіку". На такий крок Україна нібито піде в разі запиту Молдови.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 36 минут agoОбновлено: 28 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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