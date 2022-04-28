Общество
Конгрес США підтримав відкриття ленд-лізу для України: що це означає
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У четвер, 28 квітня, в США прийняли ленд-ліз для України. Це допоможе значно прискорити поставки озброєння до нашої країни для подальшого захисту від російської агресії.
Що це означає:
- В тексті документу йде мова про надання президенту США розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних засобів для "захисту цивільного населення від російського військового вторгнення" та для інших цілей.
- Після ухвалення акту голова Білого Дому зобов'язаний впродовж 60 днів встановити прискорені процедури для доставки продукції.
- Закон про ленд-ліз надає можливість значно прискорити постачання нам озброєння, транспорту, продовольства та допомоги з США. І все це дозволить нам вибити російську армію з наших територій.
- Також потрібно розуміти, що ленд-ліз означає впевненість США в перемозі України над росією. Це важлива перемога нашого незламного народу, який зміг об‘єднати навколо себе цивілізований світ у боротьбі з російським злом.
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По материалам: Подробности