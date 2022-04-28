Генерал назвав «завдання №1» для путіна в Україні

Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 рр. Микола Маломуж заявив, що окупанти зараз прагнуть захопити Маріуполь, після чого перекинути сили звідти на напрямки Донецької та Луганської областей, щоб наступати далі, в тому числі на південь.

За його словами, зараз ворог концентрує основні сили, проводить попередні розвідувальні атаки й розвідки боєм.

На окремих напрямках Донецької та Луганської областей йдуть проривні атаки там, де вважається, що може бути пробита система оборони України. Але концентрація основних військ, я думаю, ще попереду. Це буде концентрація військ, що йдуть і через територію росії, через Донецьк і Луганськ, і вже на півночі та в Бєлгороді формуються нові формати Збройних сил. Це і ті, які перейшли з Київської, Чернігівської та Сумської областей, і нові резерви, які підтягуються не тільки з південного і центрального федерального округів російської федерації, а й з Далекого Сходу, з Уралу. Ми бачимо, що йде формат по наростаючій.

"Завдання №1" для путіна зараз — це Маріуполь, оскільки це символ стійкості українських воїнів, зазначає Маломуж.

Може, путін і говорив не штурмувати" Азовсталь", але йде бомбардування, йдуть постійні атаки. Завдання перед військовими росії — захопити Маріуполь, а потім перекинути звідти основні сили на напрямки Донецької та Луганської областей, щоб ефективно проводити наступальні операції. З іншого боку, не потрібно забувати про Ізюмський напрям, який сьогодні надзвичайно важливий для проведення "спеціальних операцій" агресора по оточенню Збройних сил України, проведення атак з флангів. І, зрозуміло, це південь України, де сьогодні у ворога значні втрати.

По материалам: Подробности