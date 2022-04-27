Общество

Столична влада просить киян утриматися від відвідування цвинтарів (відео)

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 27 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Столична влада просить киян утриматися від відвідування цвинтарів (відео)

Столична влада просить киян утриматися від відвідування кладовищ на період воєнного стану. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Містянам нагадують, що столиця неодноразово зазнавала ракетних ударів, загинули мирні жителі, пошкоджені будинки, школи, дитсадки. Є факти обстрілів і територій кладовищ.

Міська влада закликає людей не створюйте скупчення на територіях кладовищ під час поминальних днів, щоб не наражати на небезпеку себе і своїх близьких.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 27 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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Admin

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