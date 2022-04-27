Столична влада просить киян утриматися від відвідування цвинтарів (відео)

Столична влада просить киян утриматися від відвідування кладовищ на період воєнного стану. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Містянам нагадують, що столиця неодноразово зазнавала ракетних ударів, загинули мирні жителі, пошкоджені будинки, школи, дитсадки. Є факти обстрілів і територій кладовищ.

Міська влада закликає людей не створюйте скупчення на територіях кладовищ під час поминальних днів, щоб не наражати на небезпеку себе і своїх близьких.

По материалам: Подробности