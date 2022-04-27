лавров зробив заяву про мирні переговори з Україною та описав закінчення війни

У Міністерстві закордонних справ рф заявляють, що на заваді мирних переговорів росії та України стоять країни Заходу. Мовляв, Сполучені Штати та Велика Британія виступають за їх затягування та посилення позиції Києва.

Таке переконання висловив глава МЗС рф сергій лавров в інтервью російському каналу.

"Ми твердо знаємо, що ні США, ні Великобританія (яка всіляко намагається компенсувати свій нинішній самотній статус після виходу з Євросоюзу своєю невгамовною активністю) радять Зеленському не прискорювати переговори, а щоразу посилювати свою позицію", — повідомив він.

За його словами, влада України "відіграла назад" від позицій, про які оголосила на переговорах у Стамбулі вкінці березня, коли тільки-но намітилися якісь зрушення. Тоді українська сторона передала рф перелік пропозицій, а росія, своєю чергою, була готова взяти їх за основу договору. Проте після перемовин позиція Києва змінилася: представили контрідеї, що радикально відрізнялися від заявленого, зазначив міністр.

На його думку, прикладом такого "радикального кроку" є пункт, за яким у первісному проєкті рф мала б право вето на будь-які військові навчання за участю іноземних частин в Україні. Проте у в оновленій версії документа, українці вписали, що маневри можуть відбуватися не за згодою всіх, а більшості гарантів безпеки України.

При цьому він переконаний, що, врешті-решт, все завершиться договором.

"Як у будь-якій ситуації, коли застосовуються збройні сили, все закінчиться договором. Але його параметри визначатимуться тією стадією військових дій, на якій цей договір стане реальністю", — додав глава зовнішньополітичного відомства рф.

По материалам: Подробности