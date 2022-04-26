Яка погода чекає на українців у травні: прогноз

Цього року температура у травні буде вище за норму, а опадів очікується в межах норми. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Середня місячна температура повітря передбачається 15-18° тепла (в Карпатах 11-14°), що на 1-1,5° вище за норму, на північному заході та північному сході України — близько до норми", — прогнозують синоптики.

За їх даними, місячна кількість опадів очікується 35-82 мм (в Карпатах 102-128 мм), що в межах місячної норми.

По материалам: Подробности