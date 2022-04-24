Общество

Понад 80% поранених захисників після лікування повертаються на фронт — Міноборони

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 24 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

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В Україні понад 80% захисників, які були поранені та пройшли лікування, повертаються на фронт. Це стало можливим завдяки зусиллям військових медиків.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"Мені вдалося передати пасочки нашим пораненим в один із госпіталів України і медичному колективу, тому що треба розуміти, що наші військові медики сьогодні так само на фронті, вони, по суті, відповідають за життя і здоров’я наших поранених воїнів", — зазначила Маляр.

За її словами, українська військова медицина знаходиться на досить високому рівні, оскільки після лікування більшість військових знову повертаються у стрій.

"І, щоб ви розуміли, що це теж величезна перемога української військової медицини, надзвичайно високий відсоток поранених знову повертається у стрій — це понад 80%… Я говорю про рівень військової медицини, якість лікування та якість реабілітації", — додала заступниця міністра.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 24 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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