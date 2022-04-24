— Міноборони » src=»/wp-content/uploads/2022/04/d3906ab5699c6bb2f60249b89fefc452.jpeg» alt=»Понад 80% поранених захисників після лікування повертаються на фронт — Міноборони» width=»100%» />

В Україні понад 80% захисників, які були поранені та пройшли лікування, повертаються на фронт. Це стало можливим завдяки зусиллям військових медиків.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"Мені вдалося передати пасочки нашим пораненим в один із госпіталів України і медичному колективу, тому що треба розуміти, що наші військові медики сьогодні так само на фронті, вони, по суті, відповідають за життя і здоров’я наших поранених воїнів", — зазначила Маляр.

За її словами, українська військова медицина знаходиться на досить високому рівні, оскільки після лікування більшість військових знову повертаються у стрій.

"І, щоб ви розуміли, що це теж величезна перемога української військової медицини, надзвичайно високий відсоток поранених знову повертається у стрій — це понад 80%… Я говорю про рівень військової медицини, якість лікування та якість реабілітації", — додала заступниця міністра.

По материалам: Подробности