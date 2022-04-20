У «Дії» тепер можна оформити статус ВПО та отримати грошову допомогу

У "Дії" з'явилась можливість подати заявки на отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та отримання фінансової допомоги.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Люди, які змушені були покинути свій дім і переїхали в межах України через повномасштабне вторгнення РФ, можуть оформити статус ВПО у Дії та отримати виплату від держави — для себе і своїх дітей", — написав Федоров.

Зокрема, ви можете отримувати щомісяця 2 000 гривень на себе та 3 000 гривень на кожну вашу дитину. Гроші можна отримати на картку єПідтримка та витратити на будь-що або ж зняти готівку.

Міністр також наголосив, що послуга в застосунку "Дія" стосується тільки тих людей, які зараз перебувають в Україні та тих, хто досі не мав статусу ВПО. Трохи згодом зʼявиться можливість податися на допомогу для всіх переселенців.

"Соціальні допомоги постраждалим від війни: інформація про виплати, допомогу та отримання статусу внутрішньо переміщеної особи ми разом з Мінсоцполітики зібрали на сайті", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, щоб скористатись послугою, потрібно оновити додаток.

По материалам: Подробности